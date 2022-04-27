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Главная » Мир » Общество
12:37 27 Апреля 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Скачали с торрента: в российских кинотеатрах массово начали показывать пиратские копии зарубежных фильмов

В кинотеатрах Москвы, Екатеринбурга, Иваново, Читы и других городов России начали проводить пиратские показы иностранных фильмов, официальный прокат которых был отменен после вторжения РФ в Украину.

Кинотеатры сдают залы в аренду компаниям, которые крутят "пиратки"

Об этом сообщает Esquire.

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21 апреля в московском кинотеатре WIP прошел неофициальный показ фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза, российскую премьеру которого голливудская киностудия Warner Bros. отменила в начале марта.

«Зрителям показали пиратскую копию картины, скачанную с торрента», – пишет издание.

В ночь на 23 апреля фильм с неофициальным дубляжем показали в Екатеринбурге — для этого компания «Кино Нон-Стоп» арендовала зал сети кинотеатров «Гринвич Синема». Представители кинотеатра отметили, что сами не показываю «Бэтмена», однако залы арендуют сразу три компании, они и занимаются кинопоказами.

В Иваново «Бэтмена» показывает местный блогер, который арендовал кинотеатр.

В Чите кинотеатр «Центавр» с 21 апреля проводит показы «Бэтмена», а также совместного мультфильма Disney и Pixar «Я краснею».

Кроме того, по информации издания Cinemaplex, неофициальные показы иностранных фильмов также проводят в Пензе, Якутске и Махачкале.

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