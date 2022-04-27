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Главная » Украина » Общество
13:05 27 Апреля 2022 Просмотров 1033   КомментариевКомментарии

Российские войска изменили тактику на Донбассе и медленно продвигаются, – ISW

Российские войска приняли более твердую схему оперативного передвижения на востоке Украины, по крайней мере, вдоль линии от Изюма до Рубежного.

Российские войска изменили схему оперативного передвижения

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Теперь российские войска прокладывают несколько примерно параллельных дорог на расстоянии поддержки друг от друга, что позволяет им использовать больше боевой мощи, чем позволяла их предыдущая практика.

Армия РФ на этой линии добивается большего прогресса, чем когда-либо на этом этапе войны.

Они продвигаются из Изюма на юго-запад в сторону Барвенково и на юго-восток в сторону Славянска.

Также замечено движение нескольких колонн к западу и югу от Рубежного – вероятно, россияне намереваются окружить его и завершить захват. Однако российские успехи даже в этом районе идут медленно, и неясно, как далеко они смогут продвинуться и смогут ли они вообще окружить большое количество украинских сил.

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