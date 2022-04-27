Главная » Украина » Происшествия
16:15 27 Апреля 2022 752 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Краматорску
Российская армия нанесла ракетный удар по объектам в районе Краматорска.
Жители Краматорска сообщали о взрывах
По информации Telegram-канала i love Краматорск, в небе над городом и соседней Дружковкой местные жители заметили самолеты.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Потом были слышны взрывы, и в одном из районов был замечен дым.
“В стороне первых взрывов Черкасское-Александровка что-то горит знатно… У нас на Кондёре попали во что-то. Но вроде как не в жилые. И потом в Дружковке были прилёты”, – сказано в сообщении.
Однако пока официальной информации о ракетном обстреле нет, как и данных о повреждениях и жертвах.
Loading...
Новости по теме
ТОРВ сети сообщили о сильном дыме в центре Москвы
27.04.2022 15:55
ТОРРазведданные США спасли украинскую авиацию и ПВО в первые дни войны
27.04.2022 15:49
ТОРЗеленского пригласили на саммит G20
27.04.2022 15:16