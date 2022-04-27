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16:15 27 Апреля 2022 Просмотров 752   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Краматорску

Российская армия нанесла ракетный удар по объектам в районе Краматорска.

Жители Краматорска сообщали о взрывах

По информации Telegram-канала  i love Краматорск,  в небе над городом и соседней Дружковкой местные жители заметили самолеты.

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Потом были слышны взрывы, и в одном из районов был замечен дым.

“В стороне первых взрывов Черкасское-Александровка что-то горит знатно… У нас на Кондёре попали во что-то. Но вроде как не в жилые. И потом в Дружковке были прилёты”, – сказано в сообщении.

Однако пока официальной информации о ракетном обстреле нет, как и данных о повреждениях и жертвах.

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