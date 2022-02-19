Россия наращивает темпы наступления в Украине – Минобороны
ВС РФ продолжают наступление на востоке Украины и пытаются установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областями.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге МО.
Так, по словам спикера Генштаба, оккупанты уже совершили 138 самолетных вылетов, из них по меньшей мере 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.
«Противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне. Основной его целью остается установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным Крымом. Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор осуществляет интенсивное огневое воздействие», – рассказал полковник Александр Мотузяник.
Мотузяник также подчеркнул, что есть угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. По его словам, в целях усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси, Брянскую область дополнительно введены подразделения из состава Росгвардии.
Как ранее сообщали Власти: какой будет битва за Донбасс после встречи министров 40 стран на базе Рамштайн.