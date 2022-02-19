Россия наращивает темпы наступления в Украине – Минобороны

ВС РФ продолжают наступление на востоке Украины и пытаются установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областями.

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник



Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге МО.

Так, по словам спикера Генштаба, оккупанты уже совершили 138 самолетных вылетов, из них по меньшей мере 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

«Противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне. Основной его целью остается установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным Крымом. Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор осуществляет интенсивное огневое воздействие», – рассказал полковник Александр Мотузяник.

Мотузяник также подчеркнул, что есть угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. По его словам, в целях усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси, Брянскую область дополнительно введены подразделения из состава Росгвардии.

Как ранее сообщали Власти: какой будет битва за Донбасс после встречи министров 40 стран на базе Рамштайн.

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