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Главная » Мир » Экономика
19:52 27 Апреля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Финляндия приняла решение не платить за российский газ в рублях

В начале апреля финны получили письмо от «Газпрома», в котором Россия объявила о новых условиях контракта, а именно – о рублевом порядке оплаты.

Правительство Финляндии завило,что не согласится на рублевые платежи.

Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat, со ссылкой на министра по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайне.

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«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые платежи. Решение было принято еще в начале апреля», – приводит издание слова Туппурайнен.

Российская компания «Газпром» имеет контракт, в частности, с финской государственной компанией Gasum. В начале апреля Gasum получила письмо от «Газпрома», в котором Россия объявила о новых условиях контракта, а именно – о рублевом порядке оплаты.

Генеральный директор Gasum Мика Вильянен сообщил газете, что в настоящее время компания готовит юридическую оценку письма из России и рассматривает вопрос об ответных мерах. Ответ должен быть представлен в мае, уточняет издание.

Ранее Власти писали, что премьер-министр Польши объявил о выходе страны из любой формы зависимости от Москвы.

Тэги: Газпром
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