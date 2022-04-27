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Главная » Мир » Общество
21:14 27 Апреля 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Россию отстранили от участия во Всемирной организации туризма

UNWTO стала первой организацией ООН, которая поставила под вопрос членство РФ.

Решение приняли на внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ООН

«Россия была отстранена от Всемирной организации туризма (UNWTO) на первой внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи. Благодарен всем участникам, поддержавшим этот шаг. Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем ее войны с Украиной», – об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба поблагодарил генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили за принципиальную позицию, позволившую принять данное решение.

По словам Пололикашвили, UNWTO стала первой организацией ООН, которая поставила под вопрос членство РФ.

«Наши принципы ясны: продвижение туризма во имя мира и всеобщего уважения прав человека. Только члены, которые соблюдают это, могут быть частью UNWTO», - заявил он.

Ранее Власти писали, что международная федерация хоккея приняла решение о переносе чемпионата мира, который должен был состояться в мае 2023 года в Санкт-Петербурге

Тэги: UNWTO, Всемирная организация туризма
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