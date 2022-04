Россию отстранили от участия во Всемирной организации туризма

«Россия была отстранена от Всемирной организации туризма (UNWTO) на первой внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи. Благодарен всем участникам, поддержавшим этот шаг. Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем ее войны с Украиной», – об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба поблагодарил генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили за принципиальную позицию, позволившую принять данное решение.

По словам Пололикашвили, UNWTO стала первой организацией ООН, которая поставила под вопрос членство РФ.

«Наши принципы ясны: продвижение туризма во имя мира и всеобщего уважения прав человека. Только члены, которые соблюдают это, могут быть частью UNWTO», - заявил он.

UNWTO was the first @UN agency to address the membership of Russia.

Today, Russia announced their intention to withdraw from @UNWTO.

Our statues are clear: promotion of tourism for peace & universal respect for human rights. Only Members that abide by this can be part of UNWTO. pic.twitter.com/suDX05iCf8

