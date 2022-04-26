Акции Tesla обвалились на 11% на фоне сделки Илона Маска с Twitter

Инвесторы в Tesla опасаются, что для этого бизнесмену придется заложить или продать большую часть пакета производителя электрокаров.

Илон Маск предупредил, что должен защищать пользователей Twitter



Акции Tesla упали после того, как инвесторы опасаются, что боссу Илону Маску, возможно, придется продать акции производителя электромобилей, чтобы заплатить за поглощение Twitter. Об этом пишут ВВС.

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Вчера, 26 апреля, Tesla потеряла более 125 миллиардов долларов (99,3 миллиарда фунтов стерлингов) от своей рыночной стоимости.

Один аналитик сказал, что падение стоимости Tesla может создать проблемы для кредита в размере 12,5 млрд долларов, который Маск обеспечил своей долей в компании.

Эти вопросы подчеркивают проблемы, с которыми он сталкивается, пытаясь управлять пятью фирмами.

Цена акций Tesla резко упала, и некоторые инвесторы задаются вопросом, не навредит ли Tesla покупка Маска в Twitter.

Акции упали на 12,2% с чуть более 1 трлн долларов до 906 млрд долларов.

Некоторые теперь спрашивают, не откусил ли Илон Маск, пытаясь купить Twitter, больше, чем он может проглотить.

Маск — известный трудоголик. В 2019 году его спросили в Твиттере, правда ли, что он работал по 90 часов в неделю.

«В последние годы часы работы были намного выше», — сказал он. «Но я не рекомендую это делать — вредно для здоровья и счастья».

Мистер Маск управляет Tesla, самой дорогой автомобильной компанией в мире. Он также возглавляет Space X, компанию, которая разрабатывает, производит и запускает современные ракеты и космические корабли.

Он также основал Boring Company, которая стремится революционизировать транспорт с помощью туннелирования и Neuralink, с миссией соединить человеческий мозг с компьютерами.

Теперь Маск собирается занять одну из самых сложных должностей в Силиконовой долине — стать новым владельцем Twitter.

Twitter — не обычная технологическая компания. Это генератор новостей, пользующийся влиянием во всем мире.

Маск говорит, что он «абсолютист свободы слова». Но не заблуждайтесь, платформу все равно нужно будет модерировать. Он пояснил, что имел в виду: «Под «свободой слова» я просто подразумеваю то, что соответствует закону», — сказал он

Ранее Власти писали, что Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов наличными.

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