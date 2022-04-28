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07:32 28 Апреля 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

США частично сняли ограничения на обмен разведданными с Украиной

США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной на фоне активных наступательных действий РФ на востоке и юге.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их информации, директор Национальной разведки Аврил Хейнс выступила перед Конгрессом по этой теме.

Такому решению предшествовали призывы к администрации Байдена со стороны члена палаты представителей Майка Тернера, являющемся главным республиканцем в Комитете по разведке Палаты представителей, и сенатора Марко Рубио, вице-председателя сенатского комитета по разведке.

Расширенное совместное использование разведданных призвано помочь Украине защитить и потенциально вернуть захваченные оккупантами территории.

Другой человек, сотрудник разведки, который также говорил на условиях анонимности, сказал, что США интенсивно обмениваются своевременными разведданными с украинцами, в том числе о районах, удерживаемых Россией до нынешнего вторжения. По мере развития конфликта спецслужбы скорректировали руководящие принципы обмена разведданными.

Как сообщали Власти, в самом начале российского вторжения США предоставили Украине разведывательную информацию о том, когда и где россияне нанесут ракетные и бомбовые удары, что позволило ВСУ спасти средства ПВО и самолеты, переместив их в безопасные места.

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