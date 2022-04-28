Сусальное золото и ручная работа: раскрыт секрет длинного стола Путина

Ставший знаменитым длинный стол президента РФ Владимира Путина, за которым он недавно встречался с генсеком ООН Антониу Гутерришем был изготовлен итальянским мастером четверть века назад.

Длина стола составляет 6 метров



Об этом написала итальянская газета Corriere della sera. Длина стола 6 метров, ширина 2,6 метра.

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По словам дизайнера Ренато Полонья, который и сделал стол, он изготовлен из дерева и покрыт белым лаком с профилями из сусального золота и украшениями ручной работы.

«Действительно, я узнал его, как только увидел. Я горжусь этим, всегда волнуюсь, когда вижу, что моя работа находится на фоне чего-то важного”, – сказал предприниматель.

Стол был изготовлен 25 лет назад, когда Полонья выполнял большой мебельный заказ для одного из кремлевских зданий в 1995-1997 годах.

Сколько тогда стоил изготовленный стол он уже не помнит, но сейчас такая работа обошлась бы примерно в 100 тысяч евро.