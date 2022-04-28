Киев еще не ответил Москве на предложения о мирном соглашении, – Захарова

Москва до сих пор не получила ответа от Киева относительно своих последних предложений по возможному мирному соглашению.

По словам Захаровой, Россия все еще ждет ответа



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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“По состоянию на сегодняшнее утро, на момент подготовки к брифингу, российская сторона не получила ответа”, – сказала Захарова.

Кремль неоднократно заявлял, что представил письменное предложение о возможном мирном соглашении, но президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел и не слышал об этом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее обвинял Киев в затягивании мирного процесса, заявил на прошлой неделе, что дипломатические усилия по прекращению войны остаются в тупике.