Война вылечила украинцев от COVID-19: смертность сократилась вчетверо за месяц
Эпидемическая ситуация в Украине значительно улучшилась, а смертность от COVID-19 упала в четыре раза за последний месяц.
Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.
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С началом войны эпидемические данные стали неполными, что затрудняет анализ эпидемической ситуации и увеличивает влияние случайных факторов.
В то же время, имеющиеся данные позволяют достаточно достоверно утверждать, что эпидемическая ситуация улучшалась в последние 6 недель: на это указывает синхронное снижение положительности тестов на антиген и методом ПЦР, снижение количества случаев болезни, снижение количества госпитализаций и снижение количества смертей при COVID-19.
По информации ученых, в среднем за последние 7 дней фиксировалось 10 летальных случаев ежесуточно, что является минимальным значением с конца апреля 2020 года.
При этом информация о летальных исходах при COVID-19 продолжала поступать и из областей с тяжелой военной ситуацией: Донецкой, Луганской, Сумской, Херсонской и Черниговской.
Следует отметить, что в Польше также наблюдается значительное снижение числа смертей от коронавируса – менее 20 случаев в сутки (в среднем за последние 7 дней).
По официальной статистике, по состоянию на 26 апреля 2022 среднее за неделю количество новых инфицированных составляет 765 в день для Украины.
Среднее за неделю количество новых летальных исходов составляет 10 в сутки.