Война вылечила украинцев от COVID-19: смертность сократилась вчетверо за месяц

Эпидемическая ситуация в Украине значительно улучшилась, а смертность от COVID-19 упала в четыре раза за последний месяц.

В Украине за сутки фиксируют около750 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.

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С началом войны эпидемические данные стали неполными, что затрудняет анализ эпидемической ситуации и увеличивает влияние случайных факторов.

В то же время, имеющиеся данные позволяют достаточно достоверно утверждать, что эпидемическая ситуация улучшалась в последние 6 недель: на это указывает синхронное снижение положительности тестов на антиген и методом ПЦР, снижение количества случаев болезни, снижение количества госпитализаций и снижение количества смертей при COVID-19.

По информации ученых, в среднем за последние 7 дней фиксировалось 10 летальных случаев ежесуточно, что является минимальным значением с конца апреля 2020 года.

При этом информация о летальных исходах при COVID-19 продолжала поступать и из областей с тяжелой военной ситуацией: Донецкой, Луганской, Сумской, Херсонской и Черниговской.

Следует отметить, что в Польше также наблюдается значительное снижение числа смертей от коронавируса – менее 20 случаев в сутки (в среднем за последние 7 дней).

По официальной статистике, по состоянию на 26 апреля 2022 среднее за неделю количество новых инфицированных составляет 765 в день для Украины.

Среднее за неделю количество новых летальных исходов составляет 10 в сутки.