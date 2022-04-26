Сбрасывали многотонные бомбы и расстреливали из артиллерии: в Мариуполе разрушили госпиталь на “Азовстали”. Видео

В результате бомбежки многотонными бомбами территории завода “Азовсталь”, где находятся украинские воины, обрушилось перекрытие в операционной госпиталя, есть погибшие и раненые.

Территорию "Азовстали" практически постоянно бомбят тяжелыми бомбами



Об этом сообщил полк “Азов” в Telegram.

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“Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушениям, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии”, – сказано в сообщении.

Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.

Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула – в частности операционная, что сделало невозможным теперь помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше.

Также азовцы выложили видео, снятое сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают обрушившихся погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями и оказывающих первую медицинскую помощь пострадавшим.

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“Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны нападать! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того гражданские это или военные лица (комбатанты). Раненым должны оказывать необходимую помощь без какой-либо дискриминации”, – напомнили украинские военные.

Они снова призвали международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие.

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