В Харькове нашли секретный склад запчастей для танков РФ
Украинские спецслужбы обнаружили спрятанный склад танковых запчастей, который предназначался оккупантам.
Об этом сообщает Служба Безопасности Украины в Telegram.
Склад был обнаружен в Харьковской области. Всего в нем находилось 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике суммарной стоимостью около $1,5 млн.
По предварительным оценкам, обнаруженных запчастей хватило бы для того, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.
СБУ установила, что тайник соорудил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий ВПК, организовал кражу и хранение танковых двигателей марки 5ТДФА.
Запчасти планировалось передать войскам России в случае их проникновения в Харьков. Двигателями этой модификации все еще комплектуются российские танки Т-64.
На украинские танки такой компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели большей мощности.
Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всех лиц, причастных к преступлению.