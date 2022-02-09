В Харькове нашли секретный склад запчастей для танков РФ

Украинские спецслужбы обнаружили спрятанный склад танковых запчастей, который предназначался оккупантам.

Обнаруженных запчастей хватило бы для того, чтобы отремонтировать половину танкового батальона



Об этом сообщает Служба Безопасности Украины в Telegram.

Склад был обнаружен в Харьковской области. Всего в нем находилось 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике суммарной стоимостью около $1,5 млн.

По предварительным оценкам, обнаруженных запчастей хватило бы для того, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

СБУ установила, что тайник соорудил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий ВПК, организовал кражу и хранение танковых двигателей марки 5ТДФА.

Запчасти планировалось передать войскам России в случае их проникновения в Харьков. Двигателями этой модификации все еще комплектуются российские танки Т-64.

На украинские танки такой компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели большей мощности.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всех лиц, причастных к преступлению.

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