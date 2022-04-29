Уникальный шаг: ООН поддержит украинцев наличными выплатами

Организация объединенных наций готова поддержать украинцев, пострадавших от войны не только гуманитарной помощь, но и осуществить наличные выплаты.

После встречи с Зеленским Гутерриш объявил об уникальной поддержке украинцев



Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам Гутерриша, ООН готова к уникальному для себя шагу – выплате наличной помощи.

“Мы готовы предоставлять наличные выплаты. К концу мая хотим покрыть 1,3 миллиона человек, к августу – 2 миллиона человек. Это произойдет в координации с украинским правительством”, – сказал Гутерриш.

Уникальность ситуации заключается в том, что ООН оказывает наличную помощь только в случае, если правительство не способно само поддержать своих граждан, однако украинский Кабмин продолжает свою деятельность.

Именно поэтому Гутерреш подчеркнул, что ООН стремится помочь нашему правительству, а не заменить его.