В России 74% граждан поддерживают убийства и разрушения в Украине

Военные действия российской армии в Украине поддерживает 74% россиян, хотя месяц назад таких было 81%.

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Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра» в РФ, проведенный 21-27 апреля.

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По состоянию на конец апреля, спустя 2 месяца войны с Украиной, 74% россиян продолжает поддерживать убийства и разрушения, которые принесла армия РФ в нашу страну.

При этом не поддерживают действия РФ 19% респондентов.

А еще 39% жителей страны-агрессора заявили, что не следят за войной в Украине.

Беспокоит война в Украине 82% респондентов. При этом 6% россиян признались, что боятся «нацистов», 5% переживают, что война может перекинуться на территорию РФ, 4% сказали, что их смущают санкции.

68% россиян считают, что война с Украиной идет успешно, большинство из них уверены, что все продвигается “по плану” – 27%.

Кроме того, 73% россиян уверены в своей победе, а 57% опрошенных вину за гибель людей и ответственность за разрушение украинских городов перекладывают на НАТО и США.

Опрос Левада-центра провели 21 – 27 апреля среди 1616 россиян в возрасте от 18 лет.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.