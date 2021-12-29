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17:00 29 Апреля 2022 0 Комментарии
В Стамбуле прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Фото и видео
В Турции возник пожар на лакокрасочном заводе, который сопровождается сильными взрывами.
Огонь уже распространился на 5 соседних фабрик
Об этом сообщает «Украина Сейчас» в Telegram.
На лакокрасочном заводе в турецкой Тузле произошел взрыв, после чего там начался масштабный пожар.
Огонь уже распространился на 5 соседних фабрик, продолжаются взрывы. Дым от пожара наблюдается во многих районах города.
Сообщается о троих погибших спасателей, еще 9 человек пострадали.
Как ранее сообщали Власти, в Донецке – масштабный пожар на нефтебазе.
Тэги: взрыв, Турция, пожар, Стамбул, завод, тузла
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