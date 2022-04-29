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Главная » Украина » Общество
19:37 29 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российские войска готовятся к наступлению на Северодонецк – Генштаб

Подразделения российских войск пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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«Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что на Изюмском направлении для обеспечения дополнительной переброски войск оккупанты приводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

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