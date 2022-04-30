Война идет по плану, миру мешают США и НАТО: главное из интервью Лаврова агентству Синьхуа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал обширное интервью китайскому агентству Синьхуа, где уделил много внимания войне в Украине и западным санкциям.

Лавров много жаловался на США, НАТО и весь коллективный Запад



Российское агентство РИА Новости выделило главные, по их мнению, тезисы из сказанного Лавровым.

▪️ Переговоры России и Украины идут непросто из-за подстрекательств западных кураторов Киева.

▪️ Делегации в ежедневном режиме по видеосвязи обсуждают проект договора.

▪️ Помимо безъядерного статуса Украины и денацификации обсуждается отмена санкций.

▪️ Страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению российской операции путем политических договоренностей Москвы и Киева.

▪️ США и ЕС намерены воевать с Россией «до последнего украинца», им безразлична судьба Украины как самостоятельной страны.

▪️ Если страны НАТО заинтересованы в урегулировании, они должны перестать поставлять Украине оружие.

▪️ Российская операция развивается строго по плану, цели будут достигнуты, несмотря на противодействие оппонентов.

▪️ Российские военные делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения.

▪️ Русофобская линия Запада не имеет перспектив: ослабить нас не получится.

▪️ В ответ на санкции сфокусируемся на дедолларизации, деофшоризации, импортозамещении, укреплении технологической самостоятельности.

▪️ Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира, вводя санкции против России.

▪️ Россия намерена добросовестно исполнять контрактные обязательства по экспорту энергоносителей, удобрений, сельхозпродукции.