НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:44 30 Апреля 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Папа Римский трижды просил Путина о гуманитарном коридоре для Мариуполя

За эти шестьдесят дней войны в Украине Папа Римский Франциск трижды отправлял прямые сообщения в Москву по дипломатическим каналам в попытке помочь создать гуманитарный коридор в Мариуполе.

Кремль трижды отказал Папе Римскому

Об этом сообщило итальянское издание Il Messaggero.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Но Россия трижды давала понять Ватикану, что никакой безопасности не гарантирует.

В последней попытке, на прошлой неделе, даже предлагалась идея, которая потом отошла на второй план из-за сложности реализации, организовать переброску мирных жителей, застрявших на мариупольских металлургических комбинатах, с помощью катера.

С логистической точки зрения это можно было реализовать, поскольку сталелитейные заводы “Азовстали” расположены прямо в Мариупольском порту.

“Для Ватикана отказ Москвы стал еще одним разочарованием, поскольку Папа до последнего надеялся, что сможет гарантировать путь к отступлению измученным за два месяца гражданским людям , вынужденному выживать, как крысы в ​​разветвленном чреве сталелитейных заводов”, – написало издание.

Как пояснил представитель Папы монсеньор Висвалдас Кулбокас, и в первой, и во второй попытках создания гуманитарного коридора в безопасные районы, «нам не давали никаких гарантий».

К концу марта, после нескольких контактов с Московским Патриархатом, православный епископ должен был помочь в проведении операции. Монсеньор Кульбокас и православный архиепископ лично взялись бы за отправку миссии в Мариуполь, но в последний момент что-то пошло не так, и российские военные власти ответили отрицательно, и эвакуация сорвалась.

Тэги: папа римский
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.02.2022 11:30
Папа Римский заявил о боли в сердце из-за Украины и призвал политиков к совести
ТОР
10.12.2021 15:13
В МИД Украины работают над визитом Папы Римского
ТОР
02.12.2021 12:44
Папа Римский в ближайшее время может приехать в Украину
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Война идет по плану, миру мешают США и НАТО: главное из интервью Лаврова агентству Синьхуа

08:06 Мир

Под Чернобаевкой чеченцы и буряты устроили перестрелку

16:57 Украина

В ОБСЕ заявили о подготовке Россией конституции для Украины

14:54 Мир

Путин не пригласил на парад 9 мая никого, даже Лукашенко

14:07 Мир

В Донецке – масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео

07:24 Украина

Войска РФ выходят из Мариуполя и направляются в сторону Запорожской области — Пентагон

06:55 Украина

В Херсоне пылают масштабные пожары: город заволокло дымом. Видео

17:34 Украина

В России столкнулись два военных вертолета: один пилот погиб. Видео

17:16 Мир

В Изюм прибыл начальник генштаба РФ Герасимов, чтобы командовать войсками на Донбассе – СМИ

17:09 Украина

Польша предупредила о масштабных военных учениях

16:27 Мир

Херсонскую область с 1 мая переведут на рубли, а референдума не будет

13:18 Украина

Новости | NetGameSlots.com