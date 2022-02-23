Папа Римский трижды просил Путина о гуманитарном коридоре для Мариуполя

За эти шестьдесят дней войны в Украине Папа Римский Франциск трижды отправлял прямые сообщения в Москву по дипломатическим каналам в попытке помочь создать гуманитарный коридор в Мариуполе.

Кремль трижды отказал Папе Римскому



Об этом сообщило итальянское издание Il Messaggero.

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Но Россия трижды давала понять Ватикану, что никакой безопасности не гарантирует.

В последней попытке, на прошлой неделе, даже предлагалась идея, которая потом отошла на второй план из-за сложности реализации, организовать переброску мирных жителей, застрявших на мариупольских металлургических комбинатах, с помощью катера.

С логистической точки зрения это можно было реализовать, поскольку сталелитейные заводы “Азовстали” расположены прямо в Мариупольском порту.

“Для Ватикана отказ Москвы стал еще одним разочарованием, поскольку Папа до последнего надеялся, что сможет гарантировать путь к отступлению измученным за два месяца гражданским людям , вынужденному выживать, как крысы в ​​разветвленном чреве сталелитейных заводов”, – написало издание.

Как пояснил представитель Папы монсеньор Висвалдас Кулбокас, и в первой, и во второй попытках создания гуманитарного коридора в безопасные районы, «нам не давали никаких гарантий».

К концу марта, после нескольких контактов с Московским Патриархатом, православный епископ должен был помочь в проведении операции. Монсеньор Кульбокас и православный архиепископ лично взялись бы за отправку миссии в Мариуполь, но в последний момент что-то пошло не так, и российские военные власти ответили отрицательно, и эвакуация сорвалась.

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