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15:54 30 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Укрзалізниця» приостановила продажу электронных билетов

Остановка продажи электронных белитов связана с техническими работами на серверах компании.

В "Укрзалізниці" извинились за неудобства и пообещали скоро все восстановить

Об этом сообщается пресс-служба компании.

«Укрзалізниця» временно приостановила продажу электронных билетов на поезда из-за технических работ.

«Из-за безотлагательных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда Укрзалізниця, а также работу сервисов онлайн-поддержки и горячей линии», – говорится в сообщении.

В «Укрзалізниці» извинились за неудобства и пообещали скоро все восстановить.

Как ранее сообщали Власти, в Донецке – масштабный пожар на нефтебазе.

Тэги: билеты, продажа, Укрзалізниця
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