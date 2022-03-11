«Укрзалізниця» приостановила продажу электронных билетов

Остановка продажи электронных белитов связана с техническими работами на серверах компании.

В "Укрзалізниці" извинились за неудобства и пообещали скоро все восстановить



Об этом сообщается пресс-служба компании.

«Укрзалізниця» временно приостановила продажу электронных билетов на поезда из-за технических работ.

«Из-за безотлагательных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда Укрзалізниця, а также работу сервисов онлайн-поддержки и горячей линии», – говорится в сообщении.

В «Укрзалізниці» извинились за неудобства и пообещали скоро все восстановить.

Как ранее сообщали Власти, в Донецке – масштабный пожар на нефтебазе.

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