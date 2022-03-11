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15:54 30 Апреля 2022 0 Комментарии
«Укрзалізниця» приостановила продажу электронных билетов
Остановка продажи электронных белитов связана с техническими работами на серверах компании.
В "Укрзалізниці" извинились за неудобства и пообещали скоро все восстановить
Об этом сообщается пресс-служба компании.
«Укрзалізниця» временно приостановила продажу электронных билетов на поезда из-за технических работ.
«Из-за безотлагательных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда Укрзалізниця, а также работу сервисов онлайн-поддержки и горячей линии», – говорится в сообщении.
В «Укрзалізниці» извинились за неудобства и пообещали скоро все восстановить.
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Тэги: билеты, продажа, Укрзалізниця
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