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16:12 30 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина арестовала 51 белорусских цистерн с горючим

Цистерны с топливом обеспечивали логистику российских войск наступавших в направлении Чернигов и Сум.

В настоящее время ДБР принимают меры по передаче изъятого Вооруженным силам Украины

Об этом сообщает ДБР.

Следователи Территориального управления ДБР Киева инициировали арест 51 железнодорожных цистерн, которые принадлежат республики Беларусь.

Вагоны с горючим пересекли границы Украины 23 февраля и обеспечивали логистику российских войск, наступавших в направлении Чернигов-Сумы.

Цистерны были заполнены 3 тыс. тонн белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука.

После освобождения Черниговщины от российских захватчиков следователи ДБР инициировали ходатайство в Печерский районный суд об аресте обнаруженных вагонов.

В настоящее время ДБР принимают меры по передаче изъятого Вооруженным силам Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 437 УК Украины – планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщали Власти, в Донецке – масштабный пожар на нефтебазе.

Тэги: арест, беларусь, вагоны, цистерны, дбр
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