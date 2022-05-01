В Херсонской и части Запорожской областей оккупанты вырубили связь и интернет

В субботу, 30 апреля, жители Херсонской и части Запорожской областей сначала заметили перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги вовсе исчезли.

Оккупанты оставили украинцев без связи и интернета



Об этом сообщили в Госспецсвязи. Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

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“Проблемы, возникшие одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг, ни что иное, как очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины; и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России”, – сказано в сообщении.

Также в Госспецсвязи отметили, что параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что отключили связь украинские власти.

“ Отключение украинской связи, равно как и введение валюты страны-агрессора и принудительная уплата налогов бизнесом оккупационным образованием, должны создать хотя бы видимость существования нового квазиобразования для внутреннего российского потребления”, – подчеркнули в ведомстве.