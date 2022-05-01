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Главная » Украина » Общество
18:18 01 Мая 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Началась масштабная эвакуация мирных граждан из “Азовстали” в Мариуполе

Началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода «Азовсталь» в Мариуполе при содействии ООН и Международный комитет Красного Креста.

Эвакуация проходит при содействии ООН и Международного Красного креста

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье”, -написал глава государства в Twitter.

Он также поблагодарил команду, которая вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода.

Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия подтвердил, что переговоры при содействии ООН, Международного комитета Красного Креста и Офиса президента успешно закончились договоренностью по проведению операции по спасению гражданских в бункерах «Азовстали».

В первую группу гражданских, которых эвакуируют, попали дети, женщины и пожилые люди.

Также информацию о начале эвакуации подтвердил CNN со ссылкой на МККК и пресс-секретаря ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу.

Савиано Абреу отметил, что операция по эвакуации людей из «Азовстали» проводится с участием Международного комитета Красного Креста и координации с украинскими и российскими чиновниками.

Красный Крест в свою очередь сообщил – «операция по безопасному выходу продолжается», она проходит в координации с ООН и «сторонами конфликта».

Колонна для эвакуации мирного населения выехала 29 апреля, преодолела около 230 километров и в субботу утром по местному времени уже была у завода в Мариуполе.

«МККК настаивает, что никакие детали договоренностей нельзя разглашать, пока ситуация не позволит это сделать, поскольку это может серьезно угрожать безопасности как гражданского населения, так и гуманитарного конвоя», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, из-под завалов на «Азовстали» украинские военные достали 20 гражданских и передали для эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Тэги: Мариуполь
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