Возле острова Змеиный ВСУ уничтожили два российских катера. Видео

Утром 2 мая возле острова Змеиный украинские военные уничтожили два российских катера.

Российские катера уничтожили с помощью "Байрактара"



Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он также показал видео уничтожения одного из вражеских плавсредств.

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“Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два русских катера типа Раптор”, – написал Залужный.

Он также уточнил, что цели уничтожили с использованием ударного беспилотника “Байрактар”.