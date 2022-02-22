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16:59 02 Мая 2022 15 Комментарии
Шестой пакет санкций ЕС против России может быть принят уже 9 мая – СМИ
В новом пакете европейских санкций можно прописать механизм ввода эмбарго на нефть из России.
Новый пакет антироссийских санкций представители стран-членов ЕС получат в ближайшие дни
Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.
По его словам, Евросоюз уже близок к одобрению нового пакета санкций в отношении России и Беларуси из-за нападения на Украину.
Йозвяк утверждает, что новый пакет антироссийских санкций представители стран-членов ЕС получат в ближайшие дни. После ознакомления ограничения планируют ввести еще на этой неделе.
«Шестой пакет санкций ЕС против России и Беларуси должен предоставить послам стран-членов в среду с целью принятия до 9 мая», — написал Йозвяк.
Как ранее сообщали Власти, Германия готова к отключению Сбербанка от SWIFT.
Тэги: Россия, санкции, Евросоюз, беларусь
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