Шестой пакет санкций ЕС против России может быть принят уже 9 мая – СМИ

В новом пакете европейских санкций можно прописать механизм ввода эмбарго на нефть из России.

Новый пакет антироссийских санкций представители стран-членов ЕС получат в ближайшие дни



Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, Евросоюз уже близок к одобрению нового пакета санкций в отношении России и Беларуси из-за нападения на Украину.

Йозвяк утверждает, что новый пакет антироссийских санкций представители стран-членов ЕС получат в ближайшие дни. После ознакомления ограничения планируют ввести еще на этой неделе.

«Шестой пакет санкций ЕС против России и Беларуси должен предоставить послам стран-членов в среду с целью принятия до 9 мая», — написал Йозвяк.

Как ранее сообщали Власти, Германия готова к отключению Сбербанка от SWIFT.

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