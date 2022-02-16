Эстония собирается выдвинуть территориальные претензии к России. Карта

Парламент Эстонии на заседании во вторник, 3 мая, рассмотрит предложение правительства отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией, заключенными 18 февраля 2014 года.

Эстония хочет вернутся к границам 1920 года



Об этом сообщило Интерфакс. Инициировала этот вопрос оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии.

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«По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», – сказано в пояснительной записке.

В частности, предлагается вернуться к границам, которые были зафиксированы Тартуским мирным договором 1920 года, по которому в состав Эстонии входила часть нынешней территории Российской Федерации. Речь идёт в частности об Ивангороде и Печорах.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

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