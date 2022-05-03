Российские войска пошли на штурм “Азовстали” в Мариуполе

Российские оккупанты начали штурм позиций украинских защитников на территории завода “Азовсталь” в Мариуполе.

Штурму предшествовала мощная бомбардировка



Об этом в комментарии Украинской правде сообщил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар («Калина»).

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«Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм Азовстали», – сказал военный.

По его словам, оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат.

«Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе, и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная», – передали украинские защитники.

Представители российского командования подтвердили возобновление боевых действий. Они утверждают, что во время режима прекращению огня на Азовстали украинские военные «заняли ряд огневых позиций и сейчас идёт их подавление».

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Тэги: Мариуполь, Азовсталь