Макрон и Путин два часа общались: в Кремле раскрыли подробности
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник, 3 мая, провели телефонные переговоры.
Об этом сообщили на сайте Кремля. Беседа продолжалась более двух часов.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Отчет о ней в кремлевской интерпретации изобилует пропагандистскими штампами и касается только того, на что обратил внимание Путин, что он изложил и что подчеркнул.
Если коротко, то отчет Москвы о двухчасовых переговорах выглядит так:
-
Путин проинформировал о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали».
-
Российский президент обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.
-
Путин отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению злодеяний украинских силовиков.
-
Макрон высказал обеспокоенность по поводу обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
-
Путин подчеркнул, что проблемы с ней вызваны прежде всего санкциями Запада.
-
Путин изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом, заявил, что Россия открыта к диалогу.