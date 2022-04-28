Макрон и Путин два часа общались: в Кремле раскрыли подробности

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник, 3 мая, провели телефонные переговоры.

Путин рассказывал Макрону о



Об этом сообщили на сайте Кремля. Беседа продолжалась более двух часов.

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Отчет о ней в кремлевской интерпретации изобилует пропагандистскими штампами и касается только того, на что обратил внимание Путин, что он изложил и что подчеркнул.

Если коротко, то отчет Москвы о двухчасовых переговорах выглядит так:

Путин проинформировал о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали».

Российский президент обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.

Путин отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению злодеяний украинских силовиков.

Макрон высказал обеспокоенность по поводу обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Путин подчеркнул, что проблемы с ней вызваны прежде всего санкциями Запада.

Путин изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом, заявил, что Россия открыта к диалогу.

Тэги: Владимир Путин. Таможенный союз, Эммануэль Макрон