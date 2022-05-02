Ракетная атака по Львовщине: ПВО сбила две из шести ракет

Вечером 3 мая российские войска выпустили шесть ракет по объектам во Львовской области, две из них сбили украинские системы ПВО.

Результат одного из ночных прилетов



Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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«Официально. То, что могу рассказать на этот момент. По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию ​​на Закарпатье”, – рассказал Козицкий.

По его словам, предположительно ракеты летели из Каспийского региона.

Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. Есть задержка в движении поездов.

Пострадали два человека, которые находились надалеко от мест взрывов. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Как сообщали Власти, взрывы, которые запорожцы слышали около полуночи 3 мая, были результатом работы украинских систем ПВО.

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