НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
07:17 04 Мая 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Ракетная атака по Львовщине: ПВО сбила две из шести ракет

Вечером 3 мая российские войска выпустили шесть ракет по объектам во Львовской области, две из них сбили украинские системы ПВО.

Результат одного из ночных прилетов

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Официально. То, что могу рассказать на этот момент. По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию ​​на Закарпатье”, – рассказал Козицкий.

По его словам, предположительно ракеты летели из Каспийского региона.

Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. Есть задержка в движении поездов.

Пострадали два человека, которые находились надалеко от мест взрывов. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Как сообщали Власти, взрывы, которые запорожцы слышали около полуночи 3 мая, были результатом работы украинских систем ПВО.

Тэги: Львов
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.05.2022 17:40
Львовский школьник объяснил, почему не заметил Анджелину Джоли
ТОР
19.02.2022 12:17
Посольства Великобритании в Украине переезжает во Львов
ТОР
16.02.2022 16:10
Во Львов стягиваются русскоязычные “титушки”: СБУ предупредила о возможных провокациях
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ракетная атака по Львовщине: ПВО сбила две из шести ракет

07:17 Украина

Ночные взрывы в Запорожье: в ОВА рассказали подробности

07:05 Украина

Россия продолжает гореть: в Красноярске сильный пожар, город в дыму. Фото и видео

15:22 Мир

В России готовятся ввести четырехдневную рабочую неделю

08:03 Мир

Ночью в российском Белгороде снова гремели взрывы

07:41 Мир

Удивительная некомпетентность: экс-глава сил НАТО в Европе в шоке от потерь генералитета РФ в Украине

18:42 Мир

Установлен один из главных подозреваемых в убийствах в Буче

17:51 Украина

Кабаева родила одного сына Путина в Швейцарии, а второго в Москве – СМИ

17:32 Мир

В российской Перми вспыхнул пожар на пороховом заводе: есть погибшие

16:08 Мир

Возле Херсона прогремел мощный взрыв: поднялся огромный столб дыма. Видео

12:06 Украина

Возле острова Змеиный ВСУ уничтожили два российских катера. Видео

09:59 Украина

Новости | NetGameSlots.com