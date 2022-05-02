Ракетная атака по Львовщине: ПВО сбила две из шести ракет
Вечером 3 мая российские войска выпустили шесть ракет по объектам во Львовской области, две из них сбили украинские системы ПВО.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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«Официально. То, что могу рассказать на этот момент. По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию на Закарпатье”, – рассказал Козицкий.
По его словам, предположительно ракеты летели из Каспийского региона.
Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. Есть задержка в движении поездов.
Пострадали два человека, которые находились надалеко от мест взрывов. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Состояние пострадавших – средней тяжести.
Как сообщали Власти, взрывы, которые запорожцы слышали около полуночи 3 мая, были результатом работы украинских систем ПВО.