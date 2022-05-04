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Главная » Мир » Общество
10:56 04 Мая 2022 Просмотров 189   КомментариевКомментарии

Умер первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич

Ночью 4 мая скончался первый президент независимой Беларуси и один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич.

Шушкевич тяжело перенес COVID-19

Об этом “Еврорадио” сообщила его жена Ирина. Политику было 87 лет.

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После августовского путча 1991-го возглавил белорусский парламент. Станислав Шушкевич был одним из участников Беловежских соглашений, которые в декабре 1991 года похоронили СССР. С поста председателя Верховного Совета был снят в начале 1994-го. Участвовал в президентских выборах 1994 года, но во второй тур не вышел. В 1995 году был вновь избран в Верховный Совет Беларуси, входил в состав фракции «Гражданское действие».

Осенью 1996-го подписывал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко. В Палату представителей входить отказался, далее участвовал в деятельности Верховного Совета, полномочия которого истекли в 2001-м.

Долгое время возглавлял Белорусскую социал-демократическую Грамаду (с 2018-го — почётный председатель). Смело критиковал политику Лукашенко.

Шушкевич перенес коронавирус, после чего его здоровье пошатнулось. Некоторое время он провел в реанимации.

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