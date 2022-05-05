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06:46 05 Мая 2022 Просмотров 143   КомментариевКомментарии

“Азов” вышел на связь: в Мариуполе продолжаются кровавые бои

Украинские защитники, которые держат оборону на территории завода “Азовсталь” в Мариуполе вышли на связь и сообщили, что продолжаются тяжелые бои.

Защитники Мариуполя держат оборону 70 суток

С обращением выступил командир полка «Азов» Денис Прокопенко.

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По его словам, уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои.

“Я горжусь своими солдатами, прилагающими сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполь. Наши солдаты этого заслуживают!” – сказал Прокопенко.

Он также подчеркнул, что ситуация очень сложная. Но, несмотря ни на что, украинские бойцы продолжают выполнять приказ – держать оборону.

Кроме того, Прокопенко напомнил, что защитники Мариуполя удерживают город уже 70 суток. С 25 апреля они оказались в окружении российскими оккупантами на территории меткомбината «Азовсталь» и ведут операцию по круговой обороне.

Российские оккупанты провели штурм и сумели прорваться на территорию, где находятся украинские защитники.

Как сообщали Власти, российские войска, второй день штурмующие «Азовсталь» в Мариуполе, прорвались на территорию завода, идут тяжелые бои.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь, полк Азов
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