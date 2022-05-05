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14:37 05 Мая 2022 Просмотров 1182   КомментариевКомментарии

Киевский сценарий: ВСУ пытаются взять в котел изюмскую группировку врага

Украинские военные начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях, в результате которых группа войск РФ может оказаться в котле.

Залужный рассказал о контрнаступлении на двух направлениях

О контрнаступлении сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.  Он рассказал, как прошел разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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Залужный традиционно проинформировал американского коллегу об оперативной обстановке.

По его словам, противник переместил основные усилия на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои.

Вместе с тем, главнокомандующий отметил, что силы обороны Украины перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Он также сделал акцент на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет. Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине.

“Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален», – отметил Залужный.

По мнению военных экспертов, украинские военные попытаются отрезать с двух сторон группировку российских войск в Изюме, вынудив их уйти в сторону российской границы, как это случилось с киевской группировкой, или же уничтожив.

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