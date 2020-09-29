В Украине хотят запретить российский рубль

Предлагается ограничить распространение валюты РФ, а также других стран которые поддерживают агрессию России против Украины.

Этим же законопроектом предлагается предоставлять право Нацбанку Украины распространять указанные ограничения на валюты других стран



Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Законопроектом №7334 предлагается ввести полный запрет на использования российского рубля на территории Украины на время военного положения.

Кроме того, предлагается запретить трансграничные переводы и перемещения, вывести из гражданского оборота активы в российских рублях, запретить установление обменного курса (кросс-курса) российского рубля.

Также, законопроект предполагает расширение прав Нацбанка Украины, который теперь сможет ограничивать распространение российской и беларусских валют, а также других стран, способствующих российской агрессии.

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