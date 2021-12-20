СБУ открыла более 6 тыс. уголовных производств за преступления против Украины. Видео

Среди них – более 1 тыс. касаются посягательства на территориальную целостность и попытки захвата государственной власти.

СБУ продолжает системно работать по установлению всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины



Об этом сообщает СБУ.

Из недавних спецопераций, проведенных СБУ для обезвреживания российской агентуры, в частности:

В Ивано-Франковской области:

Контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука «Украинский выбор». По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Злоумышленник разработал концепцию «народного самодержавия», которая предполагала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и изменение государственных границ Украины. Свои идеи злоумышленники продвигали через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций.

Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию президента России относительно личного приема: чтобы «доложить» о подготовке мер, касательно подрывной деятельности в Украине.

Во время обысков по месту проживания злоумышленника правоохранители обнаружили:

документацию и печати «общественных организаций»;

запретную символику;

письмо из администрации президента РФ о полученном обращении;

компьютерную технику, средства связи и черновые записи.

Также в столице заблокирована деятельность мощного прокси-центра спецслужб России. Оккупанты использовали его для кибератак на государственные информационные ресурсы Украины и распространение вражеской пропаганды.

По данным следствия, к подрывной деятельности причастны двое киевлян. Они создали программный аппаратный комплекс, позволявший удаленно получать IP-адреса украинских операторов связи. Таким образом, враг имел доступ к интернету с территории России под видом украинских пользователей.

Организаторы получали финансирование через запрещенные в Украине платежные системы.

В ходе обысков в офисах и квартирах злоумышленников обнаружено более 2 тыс. сим-карт украинских операторов связи и сервер управления спецоборудованием.

В Луганской области:

За сотрудничество с оккупантами задержана руководительница одного из отделов Станично-Луганской военно-гражданской администрации.

Она добровольно стала так называемым следователем прокуратуры ЛНР и осуществляла незаконное преследование граждан на временно оккупированной территории Луганщины.

В Полтавской области:

Ликвидирована схема получения неправомерной выгоды за беспрепятственный импорт промышленной продукции. В ходе следственно-оперативных действий задержан заместитель начальника местного таможенного поста.

Чиновник требовал деньги от руководителя предприятия, гарантируя беспрепятственное таможенное оформление промтоваров.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

СБУ продолжает системно работать по установлению всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Тэги: СБУ, госизмена, коллаборант