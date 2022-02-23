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Главная » Мир » Политика
07:06 06 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Япония объявила о новых санкциях против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях в отношении России в четверг, 5 мая, когда он завершил свое турне по Юго-Восточной Азии и Европе.

Фумио Кисида объявил о новых санкциях в отношении РФ

Об этом сообщило CNN.

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Санкции включают замораживание активов еще около 140 физических лиц и некоторых российских банков. По словам премьер-министра, к запрету на экспорт в Россию будут добавлены семьдесят товарных позиция военного назначения, а также квантовые компьютеры и высокотехнологичные продукты.

«Япония с другими странами G7 не потерпит произвола России, а Япония поддерживает Украину», — сказал премьер-министр.

Новые санкции Японии в отношении России были введены после того, как Россия ввела санкции против 63 японских чиновников, включая самого Кисиду, днем раньше.

Тэги: санкции, Япония
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