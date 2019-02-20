Абрамович продал “Челси”: названа сумма сделки и новый владелец

Российский бизнесмен Роман Абрамович продал принадлежавший ему футбольный клуб “Челси” за $5,2 млрд (4,25 млрд фунтов стерлингов).

Абрамович наконец продал "Челси"



Как сообщило BBC, о согласовании условий продажи сказано в заявлении клуба.

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Новым владельцем станет консорциум во главе с миллиардером из США Тоддом Боли, совладельцем бейсбольной команды LA Dodgers.

«Челси» был выставлен на продажу до того, как их владелец Роман Абрамович попал под западные санкции за его предполагаемые связи с президентом России Владимиром Путиным после вторжения в Украину.

Новые владельцы заплатят 2,5 млрд фунтов стерлингов за акции клуба, говорится в заявлении. Деньги поступят на замороженный банковский счет, который будет пожертвован на благотворительность.

Консорциум, возглавляемый г-ном Боли, а также Clearlake Capital, Марком Уолтером и швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом, также предоставит 1,75 млрд фунтов стерлингов для инвестиций в клуб Премьер-лиги.

В заявлении «Челси» также отмечено, что процесс продажи, как ожидается, завершится в конце мая. Сделка требует одобрения английских футбольных властей и правительства Великобритании.

По данным Forbes, американский инвестор и бизнесмен имеет собственный капитал в размере $4,5 млрд долларов (3,6 млрд фунтов стерлингов).

Он является совладельцем Dodgers – американской бейсбольной франшизы – и американской женской баскетбольной команды Los Angeles Sparks, и владеет долей в известной франшизе LA Lakers NBA.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году за $190 миллионов. То есть продал он его дороже в 26 раз.

За эти годы российский олигарх вложил в клуб около $1,9 миллиарда.

Тэги: Челси, Роман Абрамович