Lenovo и Xiaomi по-тихому ушли с российского рынка – Wall Street Journal

Китайские технологические компании, в том числе Lenovo и Xiaomi, отказываются от ведения бизнеса в России под давлением американских санкций и поставщиков.

Lenovo и Xiaomi - поставщики №2 в Россию компьютеров и телефонов



Об этом сообщила Wall Street Journal.

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По словам источников издания, несколько крупных компаний без громких заявлений сокращают поставки в Россию, где китайские технологические фирмы доминируют на рынке многих продуктов.

В их число входят гигант ПК Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi Corp. В отличие от многих западных фирм, компании избегают публичных заявлений о войне России в Украине или своем бизнесе там, поскольку Пекин выступает против западных санкций.

Lenovo – крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и продавец устройств №2 в России, после HP Inc., в прошлом году.

Компания, являющаяся ведущим продавцом ПК в США, прекратила поставки вскоре после начала войны в России и введения западных санкций. Сейчас в России распродается продукция, оставшаяся на складах.

Xiaomi, продавец телефонов №2 в России в прошлом году после Samsung Electronics Co., также сократил поставки в Россию, по словам осведомленных источников, причем один дистрибьютор, работающий в регионе, заявил, что в последние недели поставок не было вообще.

Гигант потребительских дронов SZ DJI Technology Co. сделал необычный шаг, объявив в прошлом месяце о приостановке своего бизнеса как в России, так и в Украине.

Китайский экспорт технологической продукции в Россию в марте резко сократился по сравнению с февралем: поставки ноутбуков сократились более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, а экспорт телекоммуникационных базовых станций — на 98%.

Спад последовал за волнами широкомасштабных финансовых санкций и экспортного контроля, введенных США и их союзниками в отношении России после ее вторжения в Украину в конце февраля. США пригрозили также наказать китайские компании, нарушающие ограничения.

Кроме того, крупные американские производители чипов, снабжающие китайские фирмы, потребовали от клиентов соблюдения правил и обеспечения того, чтобы их полупроводники не попадали в товары, поставляемые в Россию в нарушение санкций.

Министерство торговли Китая в прошлом месяце признало, что санкции нарушили торговлю Китая с Россией, но призвало компании «не подчиняться внешнему принуждению и не делать ненадлежащих внешних заявлений».

Резкое сокращение экспорта технологий в Россию подчеркивает масштабный характер санкций Запада и их способность проникать вглубь цепочек поставок.

Общий экспорт Китая в Россию упал на 27% в стоимостном выражении с февраля по март, как показывают официальные данные о торговле.

Тэги: санкции, Китай