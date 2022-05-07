В Европарламенте требуют ускорить изменения в энергетической политике
По всем направлениям промышленности нужно больше независимости.
Вице-президент Европарламента Катарина Барлей потребовала быстрого изменения энергетической политики ввиду войны в Украине и эмбарго на нефть.
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«Всем уже ясно: мы должны стать независимыми от ископаемых источников энергии и от государств, с которыми мы вообще-то не хотим вести бизнес», – заявила Барлей агентству dpa.
Катар и Саудовская Аравия, по её словам, не могут стать альтернативой. Также и в других промышленных областях необходимо больше независимости, например, в цифровой области.
«Мы должны стараться внедрять все эти технические нововведения в других странах Европы, – заявила Барлей. – Мы не должны надеяться на то, что, например, в США к власти придут разумные люди, это мы уже наблюдали».
Ранее Власти писали, что в России резко падают доходы от продажи нефти и газа.