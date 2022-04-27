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Главная » Украина » Происшествия
13:05 08 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

25500 убитый русских солдат: Генштаб обновил сводки по потерям оккупантов

За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили 28 боевых бронированных машин и 19 беспилотников.

На 8 мая в Украине уничтожили 25500 российских солдат

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook 8 мая.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 до 8.05 ориентировочно составляют:

  • 25500 личного состава
  • 1130 танков
  • 2741 бронированных машин

Потери оккупантов на 8 мая

Тэги: Россия, потери, генштаб, оккупанты
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