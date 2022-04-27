25500 убитый русских солдат: Генштаб обновил сводки по потерям оккупантов

За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили 28 боевых бронированных машин и 19 беспилотников.

На 8 мая в Украине уничтожили 25500 российских солдат



Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook 8 мая.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 до 8.05 ориентировочно составляют:

25500 личного состава

1130 танков

2741 бронированных машин

Тэги: Россия, потери, генштаб, оккупанты