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13:05 08 Мая 2022 0 Комментарии
25500 убитый русских солдат: Генштаб обновил сводки по потерям оккупантов
За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили 28 боевых бронированных машин и 19 беспилотников.
На 8 мая в Украине уничтожили 25500 российских солдат
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook 8 мая.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 до 8.05 ориентировочно составляют:
- 25500 личного состава
- 1130 танков
- 2741 бронированных машин
Тэги: Россия, потери, генштаб, оккупанты
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