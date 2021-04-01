Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма

Российские военные разместили технику в селе Филатовка в близи Херсонской области.

В этой деревне с 2018 года находятся казармы российских пограничников



Об этом сообщает проект «Радио Свободы» Схемы.

На спутниковых снимках видно, что РФ стягивает свои зенитно-ракетные силы на север оккупированного Крыма – в село Филатовка вблизи Херсонской области.

На снимках заметно увеличение количества российской военной техники, среди которой есть зенитные и ракетные комплексы.

Российские военные разместили технику в селе Филатовка на двух участках населенного пункта. В этой деревне с 2018 года находятся казармы российских пограничников.

По словам военного эксперта, который по просьбе журналистов проанализировал снимок, кроме казарм, на этой территории расположен склад горюче-смазочных материалов.

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