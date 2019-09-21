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Главная » Мир » Политика
20:28 08 Мая 2022 Просмотров 103   КомментариевКомментарии

В Украине побывали первая леди США Джилл Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Эти визиты не были заранее анонсированы.

В Украину сегодня, 8 мая, с визитами, о которых не сообщалось заранее, прибыли супруга президента США Джилл Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Джилл Байден побывала в Ужгороде, где встретилась с супругой президента Украины Еленой Зеленской. Первые леди посетили одну из местных школ, где сейчас размещаются жители Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Также 8 мая в Украину приехал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава канадского правительства побывал в Ирпене. По словам мэра города, Трюдо заявил, что шокирован увиденным — сожженными и разрушенными не военным объектами, а жилыми домами.

Тэги: джастин трюдо, Джил Байден
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