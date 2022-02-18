Пушилин хочет сделать курортный город на руинах Мариуполя

ДНР планирует сделать на руинах Мариуполя и костях его погибших жителей город-курорт.

В Мариуполе под каждым разрушенным домом после разборки завалов находят по 80-100 трупов



Такое заявление опубликовало российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Глава так званой «ДНР» Денис Пушилин заявил о планах сделать из Мариуполя курортный город.

«Задача такова, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, который раньше не удавалось сделать», — заявил Пушилин.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал это заявление Пушилина.

«Я так понимаю, главарь Пушилин уже 9 мая отпраздновал по полной, потому что даже мой сарказм в ступоре», — написал Андрющенко.

Как ранее сообщали Власти, в Пентагоне назвали количество российских войск, штурмующих “Азовсталь”.

Тэги: Мариуполь, курорт, ДНР, пушилин