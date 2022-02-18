Главная » Украина » Политика
16:41 09 Мая 2022 0 Комментарии
Пушилин хочет сделать курортный город на руинах Мариуполя
ДНР планирует сделать на руинах Мариуполя и костях его погибших жителей город-курорт.
В Мариуполе под каждым разрушенным домом после разборки завалов находят по 80-100 трупов
Такое заявление опубликовало российское пропагандистское агентство «ТАСС».
Глава так званой «ДНР» Денис Пушилин заявил о планах сделать из Мариуполя курортный город.
«Задача такова, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, который раньше не удавалось сделать», — заявил Пушилин.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал это заявление Пушилина.
«Я так понимаю, главарь Пушилин уже 9 мая отпраздновал по полной, потому что даже мой сарказм в ступоре», — написал Андрющенко.
Как ранее сообщали Власти, в Пентагоне назвали количество российских войск, штурмующих “Азовсталь”.
Тэги: Мариуполь, курорт, ДНР, пушилин
Loading...
Новости по теме
ТОРВ “ДНР” объявили эвакуацию населения в Россию: ждут наступления ВСУ
18.02.2022 15:32
ТОРГлаварь ДНР заявил, что хочет переговоры с Зеленским
05.12.2021 14:13
ТОР«ДНР» перенесла анонсированное уничтожение сооружений ВСУ
07.09.2020 14:30