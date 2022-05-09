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Главная » Украина » Происшествия
06:30 10 Мая 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: есть жертвы и разрушения

Российские войска, используя авиацию, выпустили ночью по Одессе семь советских ракет.

В квартирах рядом с местами взрывов повылетали стекла в окнах

Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”. В результате удара один человек погиб и еще пятерых с различными травмами доставили в медучреждения города.

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В командовании отметили, что Россия из-за сокращения резервов использовала для атаки раритетные советские ракеты с не очень точным наведением.

“Выискивая стратегические объекты, устаревшими ракетами удалось попасть в «чрезвычайно опасный» торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления”, – отметили в сообщении.

Россияне выпустили по городу семь ракет

Россияне выпустили по городу семь ракет

Также военные добавили, что враг продолжает психологическое давление и проводит истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

В результате обстрела загорелся торговый центр и склад продукции

В результате обстрела загорелся торговый центр и склад продукции

Продолжается тушение пожаров.

Борьба с огнем продолжалась всю ночь

Борьба с огнем продолжалась всю ночь

Тэги: Одесса
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