Россия нанесла ракетный удар по Одессе: есть жертвы и разрушения

Российские войска, используя авиацию, выпустили ночью по Одессе семь советских ракет.

В квартирах рядом с местами взрывов повылетали стекла в окнах



Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”. В результате удара один человек погиб и еще пятерых с различными травмами доставили в медучреждения города.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В командовании отметили, что Россия из-за сокращения резервов использовала для атаки раритетные советские ракеты с не очень точным наведением.

“Выискивая стратегические объекты, устаревшими ракетами удалось попасть в «чрезвычайно опасный» торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления”, – отметили в сообщении.

Также военные добавили, что враг продолжает психологическое давление и проводит истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Продолжается тушение пожаров.

Тэги: Одесса