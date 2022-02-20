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15:03 10 Мая 2022 34 Комментарии
Принц Чарльз впервые заменит Елизавету ІІ на церемонии открытия парламента
Британская королева не прочтет ежегодную речь перед британским парламентом.
Вместо Елизаветы II ежегодную речь зачитает ее старший сын принц Чарльз.
Принц Чарльз впервые заменит Елизавету ІІ на церемонии открытия парламента за последние 59 лет.
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За последние несколько месяцев Елизавета II уже несколько раз не появлялась на официальных мероприятиях . Инсайдеры говорят, что у Ее Величества серьезные проблемы со здоровьем и она из-за этого вынуждена передвигаться на коляске по Виндзорском замку, куда недавно переехала.
Ранее Власти писали, что в Великобритании начали тайную подготовку к коронации принца Чарльза и Камиллы.
Тэги: Елизавета II, принц Чарльз
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