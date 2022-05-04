«Это было не правильно банить Трампа»: Маск вернет экс-президенту аккаунт в Twitter

Дональд Трамп лишился своего аккаунта в начале 2021 года после того, как его сторонники штурмовали Капитолий.

Илон Маск заявил, что после покупки Twitter отменит запрет для бывшего президента Дональда Трампа.



После покупки Twitter лон Маск заявил, что отменит запрет для бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на выступление миллиардера на конференции FT Live’s Future of the Car.

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По мнению Маска применять такую меру стоит только для ботов или мошеннических аккаунтов. А пожизненный бан, который был введен против экс-президента США, должен быть лишь в исключительных случаях:

Я действительно думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа. Это было ошибкой.

Дональд Трамп лишился своего аккаунта в начале 2021 года после того, как его сторонники штурмовали Капитолий. В Twitter у него было 80 млн подписчиков.

Ранее Власти писали, что Маск покупает Twitter, стало известно в конце апреля. Речь идет о сделке на $44 млрд. Ему уже принадлежит более 9% акций компании.

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