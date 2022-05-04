НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
22:21 10 Мая 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

«Это было не правильно банить Трампа»: Маск вернет экс-президенту аккаунт в Twitter

Дональд Трамп лишился своего аккаунта в начале 2021 года после того, как его сторонники штурмовали Капитолий.

Илон Маск заявил, что после покупки Twitter отменит запрет для бывшего президента Дональда Трампа.

После покупки Twitter лон Маск заявил, что отменит запрет для бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на выступление миллиардера на конференции FT Live’s Future of the Car.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По мнению Маска применять такую меру стоит только для ботов или мошеннических аккаунтов. А пожизненный бан, который был введен против экс-президента США, должен быть лишь в исключительных случаях:

Я действительно думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа. Это было ошибкой.

Дональд Трамп лишился своего аккаунта в начале 2021 года после того, как его сторонники штурмовали Капитолий. В Twitter у него было 80 млн подписчиков.

Ранее Власти писали, что Маск покупает Twitter, стало известно в конце апреля. Речь идет о сделке на $44 млрд. Ему уже принадлежит более 9% акций компании.

Тэги: дональд трамп, Илон Маск
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.05.2022 11:06
Маск решил сделать Twitter платным для части пользователей
ТОР
27.04.2022 23:39
Акции Tesla обвалились на 11% на фоне сделки Илона Маска с Twitter
ТОР
26.04.2022 07:39
Маск купил Twitter за $44 млрд наличными: что теперь изменится
blog comments powered by Disqus
Путин отстранил от командования начальника генштаба Герасимова: на ВСУ могут бросить все силы

18:43 Мир

Киев в дыму: Кличко попросил горожан не выходить на улицы

12:59 Украина

Скованный и одутловатый: о здоровье Путина снова заговорили после парада Победы

10:02 Мир

Первым подбили танк: история о попытке россиян форсировать Северский Донец. Фото

07:43 Украина

От артиллерийского обстрела погиб экс-нардеп Давид Жвания

23:50 Украина

В Польше напали на посла РФ: облили красной краской. Видео

13:12 Мир

Под Херсоном возле Чернобаевки гремят взрывы. Видео

12:11 Украина

В окружении Путина подтвердили у него смертельную форму рака: Грозев раскрыл подробности

11:38 Мир

В Москве проходит парад на Красной площади: что сказал Путин

10:26 Мир

В море массово вышли российские корабли с крылатыми ракетами: вероятность удара высокая

08:00 Украина

Миллиардер и бывший топ-менеджера «Лукойла» Субботин умер в доме шаманов в Мытищах

23:59 Мир