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09:45 11 Мая 2022 508 Комментарии
Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений
Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, но успешно сработала система ПВО.
Враг осуществил ракетный удар по Зпорожью
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
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“Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения”, – сказано в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Также в администрации опубликовали фото разрушений в результате падения ракеты.
Тэги: убийство в Запорожье
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