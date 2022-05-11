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09:45 11 Мая 2022 Просмотров 508   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений

Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, но успешно сработала система ПВО.

Враг осуществил ракетный удар по Зпорожью

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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“Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения”, – сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также в администрации опубликовали фото разрушений в результате падения ракеты.

Разрушения в результате падения ракеты

Разрушения в результате падения ракеты

Тэги: убийство в Запорожье
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