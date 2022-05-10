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Главная » Украина » Происшествия
13:20 11 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россияне призывают своих военных убивать и пытать украинских детей – СБУ

Жители России предлагают своим солдатам убивать и пытать украинцев как можно более жестокими способами.

Даже самого солдата шокировали слова его жены, и он не смог подобрать слов, чтобы ответить

Об этом идет речь в одном из перехваченных разговоров российских военных – сообщает СБУ.

Перехват разговора российского военного и его жены удалось сделать под Харьковом. Россиянка, с которой разговаривал солдат, проживает в одном из приграничных городов с Украиной, куда насильственно вывозят под видом эвакуации украинских граждан.

Женщину крайне возмутило, что украинские дети отказались рисовать рашисткую символику к празднованию «Дня победы». Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками:

«Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – говорит жена русского солдата.

Даже самого солдата шокировали слова его жены, и он не смог подобрать слов, чтобы ответить.

Как ранее сообщали Власти, русские солдаты готовятся к мятежам и хотят мстить своим командирам – СБУ.

Тэги: СБУ, Харьковская область, перехват разговора
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