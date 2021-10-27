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Главная » Мир » Политика
15:12 11 Мая 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Песков прокомментировал идею присоединения Херсонской области к РФ

В Кремле сдержанно отреагировали на просьбу самопровозглашенной власти Херсонской области о присоединении к РФ.

По словам Пескова, будущее Херсонской области должны решать ее жители

Комментарий по этому поводу дал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Так, по его словам, будущее Херсонской области должны решать ее жители, а вопрос присоединения региона, должны оценить юристы.

«Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовыми, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую основу, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными», — сказал Песков.

Как ранее сообщали Власти, оккупационная власть Херсонщины попросит Путина присоединить регион к России.

Тэги: Россия, Кремль, Херсонская область, присоединение, песков
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