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Главная » Украина » Политика
23:00 11 Мая 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Украина предложила России формат, как можно освободить военных из «Азовстали»

На данный момент военным путем деблокировать «Азовсталь» невозможно.

Сейчас военным путем деблокировать Азовсталь невозможно

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

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«В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются», – отметила она.

По словам Верещук, по состоянию на данный момент военным путем деблокировать «Азовсталь» невозможно.

«Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на «экстракшн». Это реальность, но от россиян это не удивительно», – заявила вице-премьер.

Правительство прорабатывает разные варианты спасения украинских военных.

«Ни один из них не является идеальным. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий», – подчеркнула Верещук.

Ранее Власти писали, что на территорию завода «Азовсталь», которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 38 авианалетов.

Тэги: Защитники Азовстали
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