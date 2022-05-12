Россия вынуждена ставить в танки чипы из импортных холодильников и посудомоек

Санкции США вынуждают Россию использовать в своей военной технике компьютерные чипы из импортных посудомоечных машин и холодильников.

Украинские военные уничтожают российские танки с бытовыми чипами



Об этом сообщило The Washington Post со ссылкой на слова министра торговли США Джин Раймондо.

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«У нас есть сообщения от украинцев о том, что, когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые россияне вынули из посудомоечных машин и холодильников», — сказала Раймондо на слушаниях в Сенате, отметив, что недавно встретилась с премьер-министром Украины.

По словам Раймондо, экспорт американских технологий в Россию упал почти на 70 процентов с момента начала санкций в конце февраля.

Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, которые также распространяются на Беларусь.

«Наш подход заключался в том, чтобы отказать России в технологиях, чтобы подорвать их способность продолжать военную операцию. И это именно то, что мы делаем», — сказала она.

По словам пресс-секретаря министерства торговли Робина Паттерсона, украинские чиновники рассказали американским коллегам во время их визита в Киев, что захваченные российские танки оказались нашпигованы деталями от холодильников и коммерческого и промышленного оборудования.

По словам Паттерсона, количество поставок США в Россию, включая предметы, подпадающие под действие новых правил — полупроводники, телекоммуникационное оборудование, лазеры, авионику и морские технологии, — сократилось на 85 процентов, а их стоимость снизилась на 97 процентов по сравнению с аналогичным периодом времени в 2021 году.

В своем выступлении в Сенате Раймондо также указала на недавние сообщения о том, что два российских производителя танков были вынуждены простаивать производство из-за нехватки компонентов.